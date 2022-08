Dva tisíce, a jen na elektřinu. Takový má být letos státní příspěvek na energie

Vláda oznámila, že na takzvaný úsporný tarif pro domácnosti vyhradí ze státního rozpočtu 30,6 miliardy korun. Podle dřívějšího vyjádření ministra průmyslu Jozefa Síkely (za STAN) by mohl příspěvek pro jednu domácnost činit až 16 tisíc korun.

„Ve čtvrtek a pátek nám zástupci ministerstva průmyslu jasně řekli, že na podporu letos půjde jen asi deset miliard korun, a to pravděpodobně jen pro elektřinu a plošně. Pokud to tedy vydělíme odběrnými místy, vychází to na nějaké dva až dva a půl tisíce na jednoho,“ řekl HN dobře informovaný zdroj, který se účastnil jednání s ministerstvem průmyslu.