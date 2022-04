Srí Lanka se chce vyhnout bankrotu, pozastavila splácení zahraničního dluhu

Zemi dochází devizové rezervy, podle šéfa srílanské centrální banky je bude po pozastavení splátek možné využít k nákupu základního zboží, kterého je v zemi nedostatek. Weeransinghe byl přitom do funkce jmenován teprve minulý týden poté, co kvůli rostoucí krizi na funkci rezignoval jeho předchůdce.

Weeransinghe dodal, že pozastavení plateb bude trvat do doby, než se země dohodne s věřiteli a s MMF. S ním by mělo Kolombo začít jednat o mimořádných půjčkách v pondělí. Guvernér zdůraznil, že země dosud své dluhy splácela a rozhodnutí pozastavit platby učinila v dobré víře.

Země by letos měla splatit zahraniční dluh ve výši zhruba čtyři miliardy dolarů (90 miliard Kč), včetně mezinárodního státního dluhopisu v hodnotě jedné miliardy dolarů se splatností v červenci, napsala agentura Reuters. V pondělí jsou splatné dvě splátky úroků z dluhopisů.

„Jedná se o platební neschopnost. Bylo to nevyhnutelné,” konstatoval Murtaza Džafferdží, šéf makléřské společnosti JB Securities. „Pro ekonomiku je to pozitivní, protože jsme na obsluhu dluhu používali omezené devizové zdroje, i když jsme si to nemohli dovolit. Tím se uvolní prostředky pro naše občany,” dodal.