Smartwings chtějí od státu 900 milionů korun

Letecká skupina Smartwings žádá stát, aby jí poskytl půjčku nebo garanci ve výši 900 milionů korun. Uvedl to server Lidovky.cz. Další zhruba miliardu korun by do firmy měli vložit její akcionáři. Součástí skupiny jsou aerolinky Smartwings a České aerolinie (ČSA). Firmu, podobně jako další přepravce, postihla opatření proti koronaviru, kdy se letecká doprava prakticky zastavila.