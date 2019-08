Slevy naplnily vlaky, seniorů jezdí stále víc

„Za první pololetí nám cestujících přibylo meziročně o 2,2 milionu a zhruba polovinu z toho můžeme přičíst právě 75procentním slevám. Zvláště v pátek a neděli odpoledne jsou některé vlaky skutečně hodně plné,“ sdělil Právu mluvčí Českých drah (ČD) Radek Joklík.

Potvrdil to i Radek Dvořák, pověřený dočasně vedením drah, podle kterého je nárůst počtu důchodců ve vlacích zhruba trojnásobný. Podle Joklíka však není naplněnost dramatický problém, protože klady zavedení státních slev převažují.

Cesta v přeplněném vlaku není samozřejmě žádnou idylou. Přesto si lidé slevu většinou pochvalují.

„V polovině července jsem jel Vindobonou z Břeclavi do Prahy. Ulička mezi sedadly byla plná lidí, neustále do mne vráželi. To mi ale vynahradil fakt, že na slevu mne stála jízdenka pouhých 90 korun,“ svěřil se Právu senior ze Slovácka.

Na dotaz, jestli se ČD nevrátí k záměru zavést v dálkových vlacích povinné místenky, jež by přeplněnosti mohly zabránit, Joklík odpověděl: „Povinné místenky zatím zavádět nebudeme. Většinu spojů vypravujeme v závazku veřejné služby a tam to učinit nelze. A v komerčně provozovaných spojích na trase mezi Prahou a Ostravou se to snažíme řešit operativním posilováním vlaků o další vozy.“

Podobně postupuje soukromý vlakový dopravce RegioJet, který patří do skupiny Student Agency podnikatele Radima Jančury. „My jsme vždy měli vlaky obsazené ze sedmdesáti až osmdesáti procent. Všechny jsou však místenkové, takže zavedením 75procentních slev přibylo v našich vlacích jen několik procent pasažérů. Zvládáme to prodloužením vlakových souprav až o polovinu,“ uvedl mluvčí Student Agency Radek Joklík.

Dopravcům měsíčně už přes půl miliardy

Ztrátu z poskytování těchto slev kompenzuje dopravcům ministerstvo dopravy (MD). Od loňského září do konce letošního prvního pololetí jim vyplatilo celkem 4,75 miliardy korun.

Například v červnu tato částka činila 511,753 milionu korun. Nejvíce z ní obdržely České dráhy (243,224 milionu) a z autobusových Student Agency, na jejíž konto šlo 15,8 milionu. „I když kompenzace za květen a červen překročily půlmilionovou hranici, na celkovém předpokladu ročních výdajů za slevy do šesti miliard korun to nic nemění. Finančně to tedy zvládáme,“ ujistila Právo mluvčí MD Lenka Rezková.

Snahy slevu zrušit

Nejen z řad opozice, ale i vládní ČSSD však zaznívají hlasy, že 75procentní sleva je zbytečným vyhazováním peněz, které by stát měl využít na potřebnější věci, jako jsou důchody či platy učitelů.

Například předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura se už dříve vyjádřil, že by slevy pro mladé a seniory zcela zrušil, a místopředseda rozpočtového výboru Sněmovny Roman Onderka (ČSSD) je zase doporučuje omezit pouze na seniory starší sedmdesáti let. Žádný oficiální návrh na změnu systému těchto státních slev ale zatím ve vládě ani v parlamentu nepadl.

Podle dopravců bylo zavedení slev dobrým krokem. „Díky slevám se mladí lidé učí využívat veřejnou dopravu místo osobních aut. Správné opatření je to i pro větší mobilitu seniorů. Zpřístupnilo jim to cestování, návštěvy příbuzných i výlety,“ zdůrazňuje Joklík.