ŘSD zažádalo o posudek k části Pražského okruhu ze Suchdola do Březiněvsi

Více než osmikilometrový úsek 519 má mít šest pruhů, tři mimoúrovňové křižovatky a 18 mostních staveb včetně mostu přes Vltavu. Kromě Suchdola a Březiněvsi stavba zasáhne do městských částí Praha 8, Dolní Chabry, Ďábilce a do středočeské obce Zdiby. Proces EIA umožňuje předložit k posouzení více variant, čehož však ŘSD nevyužilo.

Z východu bude na úsek navazovat část okruhu mezi Ruzyní a Suchdolem, ke které ŘSD připravuje oznámení pro EIA a předpokládaný termín stavby je 2024/2025 až 2028/2029. Jako poslední by se měla začít stavět část z Březiněvsi na západ do Satalic, a to v roce 2025 nebo 2026.