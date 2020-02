Rodiny vydají nejvíc za bydlení a jídlo

„Rodiny a to, kam nasměrují své výdaje, jsou pro fungování ekonomiky zásadní. Z krátkodobého pohledu můžeme říct, že rodiny ovlivňují velikost spotřeby a investic, což jsou základní složky, od kterých se odvíjí ekonomický růst,“ potvrzuje hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Že se nejedná o drobné, svědčí i 2,7 bilionu Kč, které měly v roce 2018 domácnosti na útratu. To je pro srovnání více, než kolik je současný roční státní rozpočet (1,5 bilionu korun).

Pouhé jedno procento domácnosti vydávají na vzdělání. To je však dáno hlavně bezplatným školstvím a například za jazykové, případně jiné vzdělávací kurzy, rodiny utrácet nechtějí nebo si to nemohou dovolit.

„Politici by měli vážit, jakými způsoby rodiny získají více peněz,“ zdůrazňuje Křeček. „Měli by se zaměřit na snižování daňové a odvodové zátěže zaměstnanců, tak aby se lidem zvýšily čisté příjmy, aniž by se zaměstnavatelům navyšovaly mzdové náklady,“ míní.