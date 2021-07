Restaurace zdražily, obědvá se v práci

Vyplývá to z indexu sestaveného z plateb více než čtvrt milionu zaměstnanců, kteří k úhradě obědů používají platební stravenkovou kartu Ticket Restaurant Card od společnosti Edenred. Mnoho Čechů zejména kvůli ceně místo restaurace raději volí oběd na pracovišti.

Lidé si za pandemie zvykli víc vařit doma a nosí si jídlo do práce Tomáš Korčák, hostinský

Provozovatel restaurace U Berňáku v Olomouci Tomáš Korčák zdražil proti době před covidem jen mírně. „Menu o pět korun na nynějších 125. Pokrmy z jídelního lístku zůstaly na původních cenách. Pivo šlo nahoru o dvě koruny. Dvanáctka Radegast stojí nyní 34 a jedenáctka Šerák 31 korun,“ řekl Právu Korčák.

Ke zvýšení cen ho donutilo zdražení surovin. „Třeba cena loupaných brambor se zvýšila během týdne o téměř sto procent. Pivo mi už před covidem pivovar zdražil dvakrát a já zůstal na původní ceně. Jenže dál to tak už táhnout nešlo,“ vysvětlil.

Po pandemické přestávce zdražila obědová menu také většina ostravských restaurací. Například v restauraci Blesk v Ostravě-Mariánských Horách teď stojí standardní obědové menu 125 korun.

„Hlavním důvodem je zdražení většiny vstupních surovin, zejména masa a zeleniny,“ uvedl provozovatel restaurace Jiří Vašíček. Roli sehrálo i zvýšení nájemného a problém je také v zajištění personálu. „Nejsou kuchaři ani servírky, protože hodně jich uteklo z oboru. Takže když teď chcete najít zaměstnance, musíte mu dát více než před pandemií,“ dodal Vašíček.

Do restaurací podle něj na obědy nyní chodí méně lidí než dřív. „Teď se to v červenci trošku zlepšilo, ale ještě v červnu jsme vařili stejné množství jako v době, kdy bylo otevřeno jen výdejové okénko. Lidé si zvykli za pandemie víc vařit doma a nosí si jídlo do práce. Nejhorší jsou pondělky, kdy ještě dojídají zbytky z nedělních obědů,“ dodal Vašíček.

„Zatím jsme zdražili pouze symbolicky pivo o 2 Kč (pivovar zdražil o 1 korunu), a co se týče jídla, tak zhruba o 10 procent minutky. Polední nabídku jsme zatím nezdražovali,“ řekl Právu Karel Sarauer z hostince U Černého koníčka v Českých Budějovicích. Klasické hotovky tu vyjdou kolem 120 korun, minutky v průměru kolem 170 korun.

„Také jsme nevěděli, jestli zákazníci budou chodit do restaurace a v jaké míře, zda bude nějaký boom po dlouhé pauze. Ale bohužel se nic moc nekonalo. Po prvním uzavření byla návštěvnost velká. To se ale tentokrát nekonalo a hosté si cestu do klasických restaurací stále nenašli,“ posteskl si Sarauer.

Celkově jsou jeho tržby proti loňským a předloňským měsícům nižší až o 30 procent. „Někdy je to taková bída, že jsme z toho nešťastní. Veškerý personál jsme si udrželi, takže náklady nám zůstaly, spíše se vše zdražuje. Tudíž to držíme, jak se dá, a dalšímu zdražování se zřejmě nevyhneme. Zákazníci zdražení chápou, i když je to nepříjemné pro všechny,“ dodal.

Náklady rostou

Při porovnání s loňským červnem, kdy došlo k uvolnění po první vlně covidu, jsou polední útraty lidí v restauracích nyní vyšší o tři procenta.

„Tříprocentní meziroční růst odráží vývoj inflace v ČR. Očekáváme, že ceny obědů i výše útrat nadále porostou, restaurace totiž čelí rostoucím nákladům. Zdražují jim ceny surovin, budou muset finančně motivovat zaměstnance k návratu do sektoru pohostinství a v neposlední řadě stále nepracují na plný výkon. Češi totiž zatím chodí na jídlo mnohem méně často než před pandemií,“ potvrdil generální ředitel společnosti Edenred Nicolas Eich.

Počet obědových transakcí tak byl v červnu, kdy už byly otevřeny jak zahrádky, tak interiéry restaurací, proti době před pandemií o 57 procent nižší.

Průměrná platba za obědy v restauracích Město leden 2020 červen 2020 leden 2021 červen 2021 Praha 144,60 Kč 148,90 Kč 134,90 Kč 140,20 Kč České Budějovice 129,50 Kč 135,60 Kč 131,70 Kč 139 Kč Plzeň 128,60 Kč 134,20 Kč 136,40 Kč 143,90 Kč Karlovy Vary 123,10 Kč 129,10 Kč 136 Kč 137,30 Kč Ústí nad Labem 120,80 Kč 127,90 Kč 131,50 Kč 136,30 Kč Liberec 126,10 Kč 132,90 Kč 132,60 Kč 140,20 Kč Hradec Králové 124,90 Kč 131,10 Kč 130,70 Kč 134,20 Kč Pardubice 123,20 Kč 130,90 Kč 127,90 Kč 137,30 Kč Jihlava 117,70 Kč 124,20 Kč 128,50 Kč 134,20 Kč Brno 135,20 Kč 138,20 Kč 130,50 Kč 135,40 Kč Zlín 121,40 Kč 127,90 Kč 127,70 Kč 131,50 Kč Olomouc 118,30 Kč 123,80 Kč 118,30 Kč 125,70 Kč Ostrava 118,40 Kč 123,60 Kč 126,40 Kč 129,90 Kč