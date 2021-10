Reforma penzí bude prioritou nové vlády

Před volbami opozice systém ostře kritizovala zejména kvůli chaotickému plýtvání penězi a nepochybně do toho bude chtít vnést nějaký řád.

„Zcela jednoznačně by se budoucí vláda měla zaměřit na důchodovou reformu, to musí pro celou koalici být téma číslo jedna,“ řekla Právu předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, jež bývá zmiňována jako kandidátka na vedení ministerstva práce a sociálních věcí. Podle ní bude třeba navázat spolupráci na tomto tématu napříč celým politickým spektrem, aby měla dlouhou životnost.

V uplynulém desetiletí se totiž už jedna reforma začala realizovat. Vláda ODS a TOP 09 v roce 2012 protlačila Sněmovnou těsnou většinou přes odpor tehdejší opozice, odborů i mnohých odborníků tzv. II. pilíř. Platil od roku 2013 a byl formou spoření na důchod. Umožňoval nižší odvody ze mzdy státu a rozdíl mohli lidé posílat do vybraného penzijního fondu. Jenomže o něj nebyl velký zájem a Sobotkova vláda ho k 1. lednu 2016 zrušila.

Podle Pekarové Adamové je třeba zaměřit se i na revizi so­ciálních dávek. „Jednoznačně by mělo být sloučení a revize některých dávek, které jsou zbytečné. Napadá mě dávka na přestěhování se či na dojíždění za prací,“ míní. „Ta revize neznamená, že by se na některé potřebné lidi zapomínalo a nedostávalo se jim pomoci, ale spíše aby byl systém dávek přehlednější,“ dodala.

„Máme velmi robustní, nákladný sociální systém. Je tam dvacet šest dávek, myslím, že stojí za to se podívat, jestli vůbec je nutné, aby jich bylo tolik, a nestálo by za to třeba příspěvek nebo doplatek na bydlení slučovat,“ řekl Bauer. Velké téma jsou podle něj i vyloučené lokality a boj s chudobou.