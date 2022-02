Stanjura odevzdal vládě návrh rozpočtu. Schodek má klesnout na 280 miliard korun

Zároveň dodatečné příjmy rozpočtu 62,2 miliardy korun by měla vláda částečně využít na letošní mimořádné zvýšení důchodů, zvýšení příspěvku na bydlení v souvislosti s růstem cen energií nebo na kompenzace pro podnikatele. Vyplývá to z informací od důvěryhodného zdroje ČTK na ministerstvu financí. Návrhem se ve středu bude zabývat tripartita a poté vláda.

Od ledna stát platí do systému veřejného zdravotního pojištění za zhruba šest milionů lidí, například seniorů, dětí nebo nezaměstnaných, 1960 korun měsíčně. Proti loňskému roku je to o 200 korun víc. To by se mělo změnit.