Polovina lidí vydělává do 29 tisíc korun

Naopak na vrcholu žebříčku jsou především pozice vrcholových manažerů. Nejlépe vydělávají generální ředitelé s měsíční průměrnou mzdou přesahující 160 000 korun, vysoko hodnocené jsou i pozice v IT či mezi advokáty.

S platem okolo 92 tisíc korun se do první desítky dostávají také piloti, tato profese však nyní patří mezi ohrožené vzhledem k dopadům pandemie na cestovní ruch, propouštět se aktuálně chystají například v ČSA . [ celá zpráva ]

Platová úroveň v Praze dlouhodobě převyšuje ostatní regiony. „V posledních letech ji ale některé další velké aglomerace začínají dohánět – a to navzdory tomu, že v Praze stále zůstávají ústředí mnoha firem i nadnárodní firmy, kde je obecně vyšší platové ohodnocení,“ uvedli autoři studie.

„Z ekonomického pohledu je Praha nejsilnější region v ČR a vlastně i ve východní Evropě. Ostatně když se podíváme na žebříček deseti nej profesí, tak je zřejmé, že více ředitelů, manažerů, IT specialistů a podobně bude rozhodně v Praze než třeba na severní Moravě,“ řekl Právu Dufek.

„Loňský rok navíc ovlivnila koronakrize, kdy mzdy v podnikatelském sektoru zasáhlo krácení a celý obrázek se ještě více zdeformoval. O to více pozornosti si proto nyní zaslouží především dolních deset procent zaměstnanců, protože je pandemie postihuje nejvíce a jsou to lidé, kteří nemají dost rezerv ani prostor je vytvářet. A navíc jim ani zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmů nijak výrazně nepomohlo,“ komentoval to Dufek.