Pokud Rusko plyn vypne, bude mít ČR v kooperaci s EU dostatečné zásoby, ujistil Fiala

„Musíme počítat se všemi scénáři i s tím, že Rusko neobnoví dodávku plynu po odstávce nebo ji neobnoví v potřebném rozsahu,“ řekl Fiala. Česko podle něj naplňuje kapacitu zásobníků a i v době aktuální odstávky je vtlačování do zásobníků vyšší, než kolik Česko plynu čerpá.

Posilovat zásoby na zimu je podle premiéra možné i díky pronájmu kapacity v terminálech na LNG v Nizozemsku. Měla by pokrýt až třetinu roční spotřeby plynu v ČR, tedy zhruba tři miliardy metrů krychlových plynu. Kapacita bude podle Fialy využitelná už na podzim.

Fiala i Söder zdůraznili nutnost evropské spolupráce. Český premiér hovořil také s místopředsedou Evropské komise odpovědným za klimatickou politiku Fransem Timmermansem. „Bavili jsme se i o scénářích, které nastanou, pokud bychom se dostali k nejhorší variantě, že by Rusko neobnovilo dodávky plynu,“ uvedl Fiala.

„Pokud bude Nord Stream 1 trvale zastaven, bude to zkouška naší stability. Dosavadní koncepce v Německu hovoří o tom, při jaké teplotě by se lidé měli sprchovat, které plavecké bazény budou pozastaveny. To ale asi nebude stačit, musíme totiž zajistit teplé bydlení, zaplatitelné jídlo a bezpečná a jistá pracovní místa,“ dodal Söder.