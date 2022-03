Padl další dodavatel energií, firma První Moravská Plynární

První Moravská Plynární na webu uvádí, že vzhledem k situaci na energetickém trhu, nejvyšším cenám energií v historii a hlavně dalšímu nepředvídatelnému vývoji situace je nucena ukončit činnost dodavatele energií k dnešnímu dni. "Kombinaci předchozího tristního stavu trhu s energiemi a přímého konfliktu s Ruskem s návazností na jeho dodávky - ne-dodávky - energií do Evropy nemohl nikdo předvídat a právě tato situace nám zlomila vaz," uvádí společnost, která na trhu s energiemi působí od roku 2009.

EU si do konce zimy poradí bez ruského plynu Válka na Ukrajině

Bývalí klienti padlých dodavatelů energií se dostali do režimu dodavatele poslední instance. Toto období trvá maximálně šest měsíců, pokud si zákazníci do té doby neseženou nového dodavatele, hrozí jim, že se dostanou do neoprávněného odběru.