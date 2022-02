Odpor proti vyloučení Ruska ze SWIFT slábne, Itálie a Kypr už jsou pro

Agentura Reuters napsala, že vyřazení Ruska ze SWIFT už je na spadnutí. „SWIFT je jen otázkou času, velmi krátké doby, dní. Je to dostačující? Ne. Je to nutné? Absolutně. Sankce mají smysl pouze tehdy, pokud to bude pro obě strany znamenat náklady. A toto bude nákladné,“ nechal se pro Reuters slyšet nejmenovaný guvernér centrální banky spadající do eurozóny.