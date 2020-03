Odklad splátek úvěrů má být dobrovolný

Ministerstvo financí nyní podle České televize návrh změnilo, tak že odklad splátek bude umožněn jen těm, kdo se o to aktivně přihlásí. Banky by pak neměly nic posuzovat a odklad splátek umožnit.

Šéfka státní kasy Schillerová také původně mluvila o tom, že po dobu přerušení splátek by sice finanční společnosti měly splácení dál úročit, ale jen „v symbolické výši“. Nově už ale snižování úroků ve hře není, sdělila ministryně s odkazem na Evropský orgán pro bankovnictví Evropské unie.

Podobně mluví nebankovní poskytovatelé. „Návrh zavést půlroční povinné plošné moratorium na splátky půjček nepovažujeme za vhodný. Pro řadu nebankovních poskytovatelů úvěrů by to byl krok, který ohrozí jejich existenci, kdy při povinnosti hradit mzdy a další provozní náklady bez příjmů v podobě splátek může vést až k bankrotu včetně hromadného propuštění,“ uvedl předseda představenstva Express Cash Miroslav Kučírek. Podle něj pak by hrozilo i nebezpečí přenesení lavinového efektu výpadku finančních zdrojů ve zpomalující ekonomice.