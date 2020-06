Nezaměstnanost v květnu vzrostla na 3,6 procenta

„Před covidem jsme měli rekordně nízkou nezaměstnanost. Několik let bylo těžké získat pracovníky. Zaměstnavatelé si to dobře pamatují, a proto s nimi nyní nechtějí rozvazovat pracovní smlouvy. Vědí, že by je nemuseli získat zpátky. Tak je nyní raději platí, i když pro ně nemají práci,” uvedl k tomu ekonom skupiny Natland Petr Bartoň.