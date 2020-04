Němce vytáčejí obří kolony na hranicích s Českem

„Ano, jsem poněkud nespokojen s evropským přístupem,“ uvedl ministr. Podle něj je třeba připomenout, že i v koronavirové krizi by měl nadále platit princip volného pohybu zboží v EU. „Přesto se na hranicích často tvoří kolony,“ dodal.

Hraniční kontroly na německé straně byly prodlouženy o 20 dní do 4. května. Týká se to přechodů do Rakouska, Francie, Lucemburska, Dánska a Švýcarska. Na hranicích s Nizozemskem a Belgií Němci hraniční kontroly neprovádí.