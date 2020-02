Na dividendách loni odteklo 299 miliard

Reálně však v zahraničí končí ještě více peněz. Český statistický úřad po započtení kvalifikovaných odhadů nepřiznaných zisků vykazuje každoročně o miliardy vyšší odlivy kapitálu než ČNB. Například v roce 2016 odteklo podle statistiků z ČR do zahraničí ve formě dividend 314 miliard, podle údajů centrální banky to bylo 293,1 miliardy Kč.

Pokud by pozici zahraničního kapitálu nahradil kapitál domácí, plynuly by dividendy do rukou českých vlastníků, kteří by je v Česku částečně i utratili.