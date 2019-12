Může se zopakovat plynová krize z roku 2009, varuje Slovensko

Podle Žigy to po setkání takzvané Normandské čtyřky nevypadá, že bude úspěšně uzavřen nový kontrakt na dodávky plynu, ani že se stávající smlouva prodlouží.

„V této chvíli to vnímám tak, že jsme blíž ke krizi, tedy k tomu, že Rusové zastaví plyn přes Ukrajinu a my budeme muset použít všechna ta opatření, na nichž jsme pracovali 10 let. Budeme muset zabezpečit dodávky plynu pro slovenské domácnosti a slovenské podniky,“ uvedl ministr.