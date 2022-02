Konec Facebooku v Evropě? Zabolelo by to hlavně malé podnikatele a firmy

„V případě vyklizení evropského trhu by její místo zabraly jiné sociální sítě. Na nich by podnikatelé mohli inzerovat, jak jsou nyní zvyklí na Facebooku či Instagramu. Ze začátku by to jistě stálo nemalé náklady nutné k přechodu na nové platformy. Z dlouhodobého pohledu by se však vytvořila nová rovnováha, která by podnikatelům umožnila využívat reklamu podobným způsobem jako nyní,“ myslí si.

A podobně Novinkám odpověděl také ekonom UniCredit Bank Jiří Pour. Význam Facebooku a Instagramu by se podle něj neměl přeceňovat. „Pokud by došlo k jejich vypnutí, podniky by si jistě našly jiné kanály, kudy oslovit své zákazníky. Posílily by jiné již existující platformy a vznikly by nové, které by mezeru na trhu vyplnily. Jednalo by se tak dle mého názoru nanejvýš o přechodný problém,“ sdělil.