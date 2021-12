Část šlechtitelského chovu hus likvidovaného kvůli ptačí chřipce ušetří. Zvažují je očkovat

Likvidace ptáků začala v úterý. Po žádosti o zmírnění opatření chovatele ale vybrali veterináři 420 hus z několika linií, které zatím ušetří, aby zůstalo šlechtění zachované.

„Vyselektovali se chovní jedinci, kteří jsou významní pro šlechtění linií, aby se chov nezlikvidoval celý. Zatím jsou bez klinických příznaků onemocnění. Zkoušíme ponechat tu rezervu, aby mohlo šlechtění pokračovat dál," řekl ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba.

Státní veterinární správa podle něj jedná o možnosti použití nouzové vakcinace. „Zatím nevíme, jaká vakcína by se použila, jestli vůbec existuje taková, která by byla pro tento chov vhodná," řekl Kouba, podle kterého je Jihočeský kraj choulostivý na ptačí chřipku, protože je tam hodně rybníků, kde se nákaza snadno přenese od volně žijících ptáků.

V rozlehlých halách zaměstnanci Rybářství Nové Hrady hlídají husy s výjimečným hradeckým genofondem jako oko v hlavě. „Doufáme, že zbylé husy zůstanou uchráněny. V této době už je vůbec nepouštíme ven, ale máme je v halách. Tam je chodím ve speciálním obleku s respirátorem napájet vodou a krmit,“ vysvětluje Právu chovatelka Naďa Hrvolová.

Přísná opatření jsou patrná na každém kroku. Do areálu nesmí nikdo nepovolaný. „V halách to vypadá skoro jako v nemocnici. Vše důkladně dezinfikujeme, včetně všech našich aut,“ líčí Hrvolová.

V Nových Hradech pracuje u hus už 35 let a na to, že by musela dělat něco jiného nebo měnit zaměstnání, vůbec nepomýšlí. „Nikdy nás nic takového nepotkalo. Vždycky jsme s lítostí sledovali, když to zasáhlo jiné chovy, tak tentokrát tedy přišla řada na nás. Já však věřím, že to zvládneme a chov zůstane,“ doplnila Hrvolová.

Infekci těžko zabránit

Ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař upozornil, že dříve bývalo šlechtitelských chovů v republice přes dvacet, nyní zůstává tento jediný. „Samozřejmě že když veterináři nařídí, musíme chov zlikvidovat. Byla by to ale obrovská, nevyčíslitelná škoda. Jedná se o padesát let šlechtění. Děláme však maximum, abychom chov zachovali,“ říká Zvonař.

Ptačí chřipku H5N1 potvrdili veterináři u čtyř hejn hus domácích chovaných na třech rybnících: Kachním, Jakulském a rybníku Velebil.

„Přenosu od volně žijících ptáků je velmi těžké zabránit. Například když do oblasti přilétne sto kormoránů a podobně. Nejdřív nám zabili první várku, to byli nakažení mladí chovní ptáci, teď zabijí rodiče a prarodiče… Přitom husy nepadají, jsou krásné, zavřené, ale jsou holt pozitivní. Padesát let šlechtění žádnými penězi nevyčíslíte,“ vysvětluje smutně ředitel.

Hradecká společnost prodala ročně 50 až 60 tisíc housat, nyní jí zůstalo asi 800 hus. „Pokud vše zvládneme a vydržíme do jara, mohli bychom produkci obnovit během jednoho až dvou roků,“ doufá Zvonař.