Havlíček: Kompenzace dostanou podnikatelé s poklesem obratu od 30 procent

Dotace se budou týkat období od 22. listopadu. Havlíček to v neděli řekl v České televizi (ČT). Domluvené nastavení dotačních titulů podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) Tomáše Prouzy umožní firmám překonat následující těžké období. Stát ale také musí výrazně zpřísnit vymáhání platných nařízení, řekl Prouza.

"Dnešní jednání bylo velmi věcné, probírali jsme různé kombinace možností a našli jsme shodu nad tím, že by na podporu měl vzniknout nárok při poklesu obratu o 30 procent a mělo by to platit jak pro programy pro podnikatele, tak i pro kompenzační bonus pro živnostníky," řekl Prouza.