Firmy brzdí. Odliv dividend klesl

„Odliv dividend tak v prvních třech čtvrtletích klesl téměř o 56 procent na 106 miliard Kč. Pokud by tyto proporce zůstaly ve zbytku roku zachovány a nedošlo k revizím měsíčních dat, odteklo by za celý letošní rok do zahraničí na dividendách a úrocích z titulu přímých investic ‚pouze‘ 134 miliard Kč, tedy nejméně od roku 2006,“ upozornil Pour.