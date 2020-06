Evropské peníze pro větší včelaře jsou v ohrožení

„Nařízení vlády počítá u technické pomoci s jediným administrátorem pro všechny a to je ČSV. To, že si přijal dodatek, je jen jeho interní dokument neuvedený v pravidlech. To je veliký problém,“ řekl Právu šéf asociace Kamil Kurtin. „Chceme, do budoucna žádat o dotace přímo přes SZIF jako zemědělci,“ uvedl.