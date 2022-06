Elektromobily planetu nespasí, bojí se odborníci. Emise vzniknou při výrobě elektřiny

Evropský parlament schválil návrh na zastavení prodeje a výroby klasických aut se spalovacími motory od roku 2035. Opatření je součástí klimatického balíčku, který má docílit snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030, aby do roku 2050 EU dosáhla uhlíkové neutrality.

„Pokud by to byly ryze obnovitelné zdroje, tak by bilance emisí (včetně oxidu uhličitého) mohla být celkově příznivá, ale nesmíme zapomenout na fakt, že v našich zeměpisných šířkách se minimálně tři měsíce v roce z fotovoltaických panelů nedostane vůbec nic,“ řekl Novinkám.

Kritikem nařízené změny v automobilovém průmyslu je think tank Realistická energetika a ekologie. „Celá EU se na produkci skleníkového plynu CO₂ obviňovaného za hlavního viníka globálního oteplování planety podílí ve světě asi z 8 %, evropské automobily asi z 0,6 %. Pokud by všechny státy světa splnily své ambiciózní plány na zavádění milionů e-aut na trh, tak by se za 80 let snížila globální teplota dle analýz Mezinárodní agentury pro energii o 0,0001 °C,“ napsal Novinkám mluvčí a člen think tanku Milan Smutný. Rovněž připomněl, že elektřina, na kterou „ekologické“ vozy jezdí, se navíc v mnoha státech vyrábí z uhlí.