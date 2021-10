Elektřina ještě zdraží, jako zákazník bych vyčkal, radí analytik

Jak to teď bude s cenami pro zákazníky Bohemia Energy, která skončila s dodávkami pro více než milion lidí? Premiér Babiš vyzval Energetický regulační úřad (ERÚ), aby pro jejich ceny u nových dodavatelů stanovil strop, ministr průmyslu Havlíček chce stejnou cenu pro tyto odběratele u všech dodavatelů. Myslíte si, že to úřad vyslyší?

Myslím, že to ERÚ nevyslyší a v podstatě by to vyslyšet neměl. Regulátor je ze své podstaty nezávislý orgán, kterému přísluší regulovat část ceny, tedy poplatky za přenos, distribuci a podobně. Neměl by zasahovat do komoditního trhu a těžko může nařizovat dodavatelům, aby limitovali ceny pod úroveň současných vysokých burzovních cen a provozovali dodávku jako dodavatelé poslední instance se ztrátou.

Oni v každém případě musí zajistit dodávku, ale mají nárok na přiměřený zisk, který by v tomto výjimečném případě měl být opravdu minimální. ERÚ už avizoval, že bude konfrontovat ceny dodavatelů poslední instance s burzovními cenami a nepřiměřené marže může odmítnout.

Nicméně nutit je zastropovat, to by vlastně regulátor postupoval proti svému statutu, a podle mého názoru to musí odmítnout.

Měly by se pro zákazníky Bohemia Energy ceny stanovit podle burzy, nebo je možné, že to dodavatelé zmírní tak, že by zdražili i svým stávajícím zákazníkům, a na klienty Bohemia Energy by to tak dopadlo méně?

Myslím, že předseda ERÚ Stanislav Trávníček zcela srozumitelně vysvětlil, že kdyby hypoteticky regulátor, čímž by překročil své kompetence, zastropoval cenu dodavatele poslední instance pod nákupní cenu, přinutil by dodavatele generovat ztrátu. To ale nelze, dodavatelé jsou tržní subjekty. Kompenzovat by si to mohli tím, že by pro zbývající kmen zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou zvedli ceny, aby se to zprůměrovalo.

Analytik společnosti ENA Jiří Gavor Foto: Foto archiv

Je otázka, zda takový postup je správný. Režim dodavatele poslední instance je už určité varování pro odběratele, aby při výběru dodavatele trochu respektovali jeho důvěryhodnost a kvalitu. Kdyby klienti věděli, že nemají žádné riziko, že jim bude zajištěna dodávka, a ještě za dobré ceny, tak vlastně obezřetnost nebo osobní odpovědnost by byla prakticky nulová, a to asi také není správné.

Zákazníci Bohemia Energy nyní mají šest měsíců na to, aby si zvolili dodavatele nového. Na co by se měli nejvíc soustředit?

Musí se rozhlédnout po trhu a nebylo by dobré nechat to až na šestý měsíc, kdy může být přetlak zájemců. Nemusí být nervózní, měli by se podívat na existující nabídku a zkusit oslovit několik dodavatelů, kteří ještě nabídku mají. Podotýkám, že někteří dodavatelé už teď nabírají tolik nových klientů, že už další nábor dočasně zastavují.

Lidé, kteří nyní hledají dodavatele, budou mít situaci mnohem horší než za normálních podmínek. Call centra normálně běžně vyřizují nové klienty, nyní očekávám, že budou zákaznické linky přetíženy a vše bude trvat dlouho.

V minulých týdnech se očekávalo, že elektřina brzy lidem zdraží až o 20 procent, bude to skutečně o tolik?

Situace se od té doby spíše zhoršila. Po nárazu, který způsobil konec Bohemia Energy, a přebírání závazků silných dodavatelů, kteří teď zpracovávají statisíce jejích klientů, se jejich zásoba elektřiny zakoupené ještě za nižší ceny prakticky vypařila. Stávající klienti, kteří mají uzavřenou smlouvu, a zejména ti s fixací ze starých časů, jsou ještě chráněni, nicméně pro nové klienty jsou již nabízeny ceny, které jsou násobné.

U celého trhu bych hovořil o dopadu, jehož laťku nastavil minulý týden ČEZ, když zvedl ceny u nových zákazníků o desítky procent. Zvýšení cen plynu oznámila i innogy, a to v uvozovkách pouze o asi deset procent. Někteří menší dodavatelé zdražili silovou elektřinu i o sto procent, ČEZ, který je největším dodavatelem, zvýšil ceny pro nové zákazníky u fixací o 50 až 60 procent.

V závislosti na dodavateli bude dopad do peněženek v desítkách procent a na dvaceti procentech to bude začínat. Dopad na konečné účty bude v průměru u elektřiny mezi 20 a 30 procenty i víc. U plynu to bude doufejme trochu méně, protože větší část byla nakoupena ještě za levno, tam by to mohlo být mezi 10 a 20 procenty.

Co byste teď lidem doporučil?

Situace na trhu je taková, že zákazníci, kteří nejsou ze skupiny Bohemia Energy, v současné situaci na trhu nenajdou výhodnější produkt. Doporučil bych tak vyčkat. Bude přemíra nových zájemců, kteří se musí vymanit z režimu dodavatele poslední instance, a ten tlak bude zvedat ceny.

U plynu bych varoval před fixací na delší období jako dva roky. Zatímco u elektřiny ty nepříznivé faktory, jako je vysoká cena emisní povolenky a podobně, jsou spíše trvalejšího rázu, burzovní ceny plynu mohou, tak jak prudce vystoupaly nahoru, i poměrně rychle klesnout.

Na jaký růst ročních plateb se musí domácnosti připravit?

Pokud elektřina nebo plyn nejsou používány na otop, vzrostou ceny ročně každopádně o tisíc korun. Domácnosti, které elektřinou nebo plynem vytápějí, už platí od 20 až do více než 50 tisíc za rok. Dopady na tyto domácnosti typicky přesáhnou 10 tisíc korun, v případě velké nemovitosti to může být ještě víc, pakliže lidé nemají cenu zafixovanou. Fixace ale musí vždy skončit a ti, kterým končí nyní nebo v první polovině roku 2022, budou čelit úplně stejným problémům.