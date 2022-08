Družba opět v provozu. Ukrajina dostala peníze za tranzit

Platba byla ve výši do 10 milionů eur (244 milionů korun). „Suma, kterou jsme zaplatili, bude předmětem zápočtu s ruskou stranou v souladu s aktuálně platnými pravidly, na nás to tedy bude mít nulový efekt,” řekl Molnár.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví – severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Tranzit ropy severní větví podle dřívějších informací pozastaven nebyl.