Dlouhý: Cenové šoky u energií se mohou opakovat

Co říkáte všudypřítomnému růstu cen? Někteří ekonomové odhadují inflaci na více než oficiálních šest sedm procent.

Informace, které mám od podniků, nyní naznačují větší cenový růst. Mrzí mě, že nás Česká národní banka před zhruba dvěma měsíci ještě ujišťovala, že inflace nebude problém, že je přechodná, a najednou reagovala skokovým zvýšením úrokových sazeb.

Inflační veletoč je akcelerován zejména skokovým zdražením plynu a elektřiny…

Ano, největší problém budou ceny energií. To, co se stalo v posledních týdnech, se může opakovat. Musíme se obávat daleko větší kolísavosti na energetickém trhu.

Vysoké ceny se v nejbližší době nejspíše stabilizují, ale dlouhodobě nás čeká trend dalšího postupného zvyšování cen energií. Souvisí to i s klimatickou politikou Evropské unie, která všechno v tomto směru zdražuje.

Jak to dopadá na firmy?

Makroekonomové a ČNB mají představu, že ve společnosti je hodně peněz i kvůli covidovým uzávěrám, kdy se neutrácelo. Ano, to platí, ale jak u koho. Mnoho malých a středních firem se nachází ve velmi problematické situaci.

Vyšší úrokové sazby posílí korunu a tím se sníží konkurenceschopnost našich vývozců. Ekonomiku to zpomalí, ale nedovede do katastrofy, nicméně v dílčích případech malých a středních firem to může dopadnout velmi tvrdě.

Mnoho podniků muselo mít kvůli koronaviru zavřeno, teď se chtějí rozjet, ale nemají lidi. A najednou je zde obava z další vlny pandemie a do toho skokové zdražení energií a peněz. Je ještě brzy celkově hodnotit dopady všech těchto faktorů, uvidíme během poloviny příštího roku.

Zbrzdí zvýšení úrokových sazeb ČNB inflaci?

Nějaká brzda to bude, ale je otázka, do jaké míry.

Poptávka je pořád vysoká a ostatně i ČNB očekává, že domácí spotřeba ekonomiku potáhne i nadále. Vy jste teď upozornil na situaci řemeslníků. I po těch je pořád velká sháňka. Kolik jich chybí?

Pětina všech na úřadech práce oficiálně nahlášených volných pracovních míst se týká řemeslníků a opravářů. V letošním třetím čtvrtletí jich chybělo bezmála 76 tisíc. Kvalifikovaných dělníků na stavbách pak schází přes 32 tisíc, nepočítaje v to elektrikáře. Elektrotechniků se poptává 4600, v potravinářství, dřevu a textilu bezmála 13 tisíc lidí.

I domácnosti pociťují velký nedostatek řemeslníků. Podle průzkumu portálu Nejřemeslníci.cz 80 procent zákazníků uvedlo, že sehnat řemeslníky bylo těžké. Téměř 60 procent lidí přitom dává přednost jednotlivým řemeslníkům před velkými firmami.

Z části je řemeslníků málo i proto, že populace celkově stárne. Druhá věc je nezájem o učební obory. Mnozí rodiče stále mají pocit, že děti mají dávat na něco takzvaně lepšího, ale ono se ukazuje, že nejlepší je dnes vlastně řemeslo. Řemeslníci vždy najdou práci a vždy budou slušně zaplaceni.

Ale počítačových specialistů je také nedostatek, tak možná proto dávají IT přednost?

Ale i řemesla jsou dnes provázána s počítači a moderními technologiemi. Pracuje se s digitálními váhami, drony. Řemeslo dnes není jen o štaflích, štětci a zacákané čepici.

Zajímavé je, že vidíme rostoucí zájem o rekvalifikační řemeslné kurzy pro lidi, kteří jsou z úplně jiných oborů. Logicky. Mnozí zjistí, že šli studovat humanitní směr, ale přitom jsou vlastně manuálně zruční a u řemesla si vydělají i více.

Věřím tomu, že nedostatek řemeslníků si trh nakonec vyřeší, ale než se tak stane, tak to přijde společnost možná dráž, než by muselo, pokud by se řemeslo mezi rodiči a děti více propagovalo a byly lépe promyšlené výukové programy.

Poukázal jste i na nezájem státu o podporu olympiády řemeslných dovedností EuroSkills, kde soutěží národní týmy v různých oborech. Česko zde pod záštitou komory sice také mělo reprezentanty, například obkladače, ale jen výjimečně…