Další prohra vládní koalice. Neprosadila zamítnutí odškodňovacího zákona

Stát by měl podle odškodňovacího zákona platit podnikatelům plnou výši pevných nákladů, pokud kvůli vládním opatřením museli činnost zastavit. V případě omezení činnosti by to byla náhrada poloviny fixních nákladů. Patří k nim nájemné, splátky půjček a leasingů, výdaje na energie, pojištění a na údržbu, servis nebo skladování dlouhodobého majetku, a také jiné nezbytné provozní výdaje.

Podotkla, že vláda uvolnila 200 miliard korun na přímou pomoc. Pomoc podle odškodňovacího zákona by podle ministryně nebyla spravedlivá a v mnoha případech ani účelná. Byla by navíc zneužitelná těmi, kdo by se účelově rozhodli během pandemie podnikat v oborech, které by byly zakázány nebo omezeny, uvedla Schillerová.