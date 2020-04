Cestovky chtějí doplatit nejisté zájezdy

Na ombudsmana se v posledních dnech obracejí lidé, kteří před letošním únorem uzavřeli s cestovními kancelářemi smlouvy na zájezd s odletem v letních měsících. Nyní mají podle smlouvy cenu zájezdů doplatit. Letní zájezdy jsou přitom nejisté. Vláda sice uvolnila zákaz vycestování, problém je ale s přijímáním turistů dalšími zeměmi a obnovením letecké dopravy. Cestovky obvykle u zájezdů tzv. first minute požadují doplatek nejméně 60 dní před odjezdem.

„Chápu, že uzavřenou cestovní smlouvu je třeba dodržovat. Domnívám se však, že by to mělo platit pro obě strany stejným způsobem. Rozumím zájmu na zachování cestovního ruchu, resp. solventnosti cestovní kanceláří. Myslím si však, že by přijímaná opatření měla chránit jak cestovní kanceláře, tak i jejich zákazníky, kteří jsou situací kolem pandemie koronaviru rovněž postiženi,“ upozornil ministryni Křeček.

Nemají na to

Ombudsman připomněl, že řada lidí v současné době přišla o příjmy kvůli uzavření provozoven nebo pečují o děti kvůli zavřeným školám. Mnoho rodin podle něj nemá finanční rezervu, z níž by mohly zaplatit zájezd, o němž vědí, že se neuskuteční. Peníze, které by klienti k úhradě využili, navíc nedostanou zpět dříve než v září 2021, pokud by v mezidobí nevyužili voucher od cestovní kanceláře.

Mohou sice od smlouvy odstoupit, ale v takovém případě musí cestovní kanceláři uhradit často vysoké storno poplatky. Fakt, že pak mohou žádat cestovní kancelář o voucher v minimální hodnotě deset procent zaplaceného storno poplatku, to podle Křečka nenapraví.

Situaci některých klientů ilustroval na případu jedné stěžovatelky, která má objednaný zájezd s odletem v srpnu. Ta je nyní před rozhodnutím, zda odstoupit od smlouvy a uhradit cestovní kanceláři storno poplatky 46 283 korun za zájezd pro její rodinu v celkové výši 55 000 korun, nebo doplatí zbytek zájezdu, tedy asi 30 000 korun. Ani na jednu možnost rodina nyní nemá ve svém rozpočtu peníze. Museli by si vypůjčit, a to s vědomím, že stejně nikam neodletí, dostanou od cestovní kanceláře voucher na využití někdy v budoucnu a zaplacené peníze by se jí vrátily až za rok.

„Pro klienty cestovních kanceláří vidím řešení jejich nelehké finanční situace například v tom, že po nich cestovní kancelář nebude požadovat doplatky u zájezdů, u nichž je již nyní zřejmé, že se neuskuteční,“ uvedl ombudsman. Adekvátní by podle něj bylo, kdyby klienti, jejichž odlet či odjezd na zájezd je v termínu od května do srpna, nemuseli zájezdy doplácet a cestovní kanceláře by jim poté vystavily voucher pouze na uhrazenou zálohu.

Křeček proto ministryni žádá, aby mu sdělila, jak v současné situaci plánuje ochránit klienty cestovních kanceláří jinak než jen možností částečné refundace uhrazených stornopoplatků.

Někde vyjdou vstříc

Podmínky jednotlivých cestovních kanceláří se v době koronaviru liší. Některé se snaží alespoň trochu vyjít vstříc a podmínky změkčují. „Termín doplatků zájezdů jsme posunuli až na 30 dní před odletem, aby se klient mohl rozhodnout podle aktuální situace. Pokud víme, že zájezd není možné realizovat z důvodu přerušené letecké dopravy, vystavíme klientovi voucher na částku, kterou za zájezd nebo jeho zálohu zaplatil. Abychom klientovi vystavili voucher, nemusí doplácet celou částku,“ řekl Právu mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Například u Čedoku se lhůty pro doplatek liší podle data koupě zájezdu i podle destinací. Klienty informují jednotlivě. „Poukazy na zájezd vystavujeme v hodnotě uhrazené zálohy. Nepodmiňujeme vystavení poukazu doplatkem zájezdu tak, jako to dělají některé cestovní agentury nebo CK,“ uvedla na dotaz mluvčí Eva Němečková.

Mnoho dotazů klientů, zda stornovat, nebo doplácet, řeší i spotřebitelská organizace dTest. „Nechce se nám doplácet celý zájezd a mít peníze rok ve formě poukázky od cestovní kanceláře. Doplacení zálohy předpokládá smlouva, ta byla ovšem sepsána v době před pandemií,“ napsal například jeden ze zákazníků.

Podle dTestu zákon, který v době koronaviru umožnil CK vracet místo peněz za zájezdy poukazy, nestanovil lhůty, ve kterých mají cestovky tyto vouchery vydávat.

„Cestovní kanceláře tedy nemusejí vydat poukaz předtím, než dle smlouvy musí zákazník doplatit celou cenu za zájezd. Takový postup je však ze strany cestovní kanceláře vůči zákazníkům dle našeho názoru v rozporu s dobrými mravy, pokud není odůvodnitelný zásadními provozními problémy,“ řekla Právu mluvčí dTestu Lucie Přinesdomová.