Cenu benzínu tlačí dolů ropa i poptávka

„Výrazně v poslední době klesly ceny na velkoobchodním trhu, u benzínu asi o osm korun za litr – a o tolik by měly klesnout i ceny maloobchodní. Benzín už zlevnil asi o sedm korun, do konce prázdnin to bude o další korunu,“ řekl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.