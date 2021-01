Čeká nás perný rok, soudí ekonomové

Před českou ekonomikou stojí především výzva otočit vývoj z roku 2020 a nastartovat růst. To se zřejmě nepodaří hned zkraje roku, který začne s nejméně 12 procenty kapacit vypnutých opatřeními proti koronaviru. Do meziročního růstu by se ekonomika mohla vrátit od druhého čtvrtletí díky nižší základně z loňska. Podmínkou ovšem je aspoň částečné zmírnění současných restriktivních opatření. Ze strany poptávky přispěje k nastartování růstu schválený daňový balík. Ne však v takové míře, aby ospravedlnil zadlužování budoucích generací.