Benzinová krize: Británii chybí 100 tisíc řidičů, chce vydávat víza

Vydáváním víz by kabinet popřel vlastní přísnou imigrační politiku po brexitu, napsal list The Guardian. Podle dopravců však není jiná možnost, protože problémy v zásobování se jinak budou zhoršovat a můžou negativně ovlivnit i předvánoční trh.

V Británii je okolo 8300 čerpacích stanic, z nich zavřených je momentálně asi jedno procento. Někde došel třeba jenom jeden typ paliva, většina stanic ale hlásí fronty řidičů, kteří nakupují pohonné hmoty do zásoby. Například benzinka ve Stockportu podle BBC prodala v pátek 24 000 litrů paliva, před týdnem to bylo 8000 litrů. Společnost EP Group, která provozuje 341 čerpacích stanic, už proto zavedla limit a jednomu řidiči umožňuje nákup maximálně za 30 liber.

Pokud vláda dočasná víza pro řidiče zavede, bude to výzva pro další sektory, které se rovněž potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Výjimky pro pracovníky ze zahraničí by pak mohli žádat třeba podnikatelé v pohostinství, upozornil The Guardian.