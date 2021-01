AstraZeneca by mohla být ještě v lednu

Vakcína od firmy AstraZeneca by mohla být schválena ještě v lednu a následně dorazit i do Česka. A mohly by ji používat i ordinace praktických lékařů, informoval v pátek ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Od firmy AstraZeneca má přitom Česko objednáno nejvíc dávek.