Novinky, ČTK

„Pro naše zákazníky se nic nemění. Veškeré smlouvy zůstávají v platnosti a innogy bude i nadále spolehlivým dodavatelem energie na českém trhu. Z ČR vůbec neodcházíme. Naopak, budeme nadále velmi aktivní na trhu," uvedl Chalupský.

Plánovaný obchod mezi mateřskou firmou RWE a konkurentem E.ON, v rámci něhož si obě firmy mají vyměnit aktiva za více než bilion korun, v současnosti zkoumá Evropská komise (EK). Finální rozhodnutí se očekává v září.

Skupina E.ON na konci června nabídla, že plynárenské a elektrárenské aktivity innogy v Česku prodá. Podle svého tehdejšího vyjádření tak chce rozptýlit obavy EK ze svého plánu na převzetí části majetku innogy. E.ON v rámci ústupků Evropské komisi nabídla rovněž prodej části svých elektrárenských aktivit v Maďarsku a některá další opatření.

Může změnit majitele



Jak v úterý upozornily HN, pokud bude komise nabídku reflektovat, budou muset být aktiva innogy v Česku prodána. Neznamená to ale, že by lidé museli změnit dodavatele, pouze se může pod novým vlastníkem například změnit jméno firmy.

Jedním ze zájemců o innogy by mohl být slovenský státní distributor SPP, který svůj zájem oznámil v úterním tiskovém prohlášení. Firma uvedla, že by měla případně zájem o koupi aktiv na Slovensku, v Česku nebo Maďarsku, která by mohla být na prodej právě kvůli schválení dohody o výměně majetku mezi E.ON a RWE.

Oba německé podniky se loni dohodly na složité výměně majetku, po které bude RWE působit převážně ve výrobě elektřiny a na velkoobchodním trhu, zatímco E.ON se zaměří na distribuci a maloobchodní prodej elektřiny a plynu. V rámci dohody si firmy také rozdělí innogy, dceřinou společnost RWE.