bož, Novinky

Čína v žebříčku největších obchodních partnerů USA klesla až na třetí místo. Objem vzájemného obchodu v pololetí klesl o 14 procent na 271 miliard dolarů (6,28 bilionu korun).

Export z USA do Číny spadl o 19 procent, dovoz z Číny do Spojených států poklesl o 12 procent. Naopak o více než 33 procent stoupl dovoz z Vietnamu, o 28,7 procenta více se do USA dováží také z Nizozemska.

V květnu prezident Trump eskaloval napětí mezi Pekingem a Washingtonem, když oznámil zvýšení cel na čínský dovoz v objemu 200 miliard dolarů (4,5 bilionu korun) ročně z 10 na 25 procent.

Později Trump souhlasil s tím, že aby umožnil další jednání s Pekingem, zatím nepřikročí k uvalení dalších cel na zbývající čínský dovoz v objemu 300 miliard dolarů (6,95 bilionu korun). Ve čtvrtek však oznámil, že od 1. září vejdou v platnost i tato cla. Tvrdí, že Čína nesplnila své sliby.