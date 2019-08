Novinky, ČTK

„Velmi pravděpodobný vývoj tedy bude stabilita sazeb v nejbližších čtvrtletích a pravděpodobnost snižování sazeb také nevidíme příliš silnou. Nevidíme pro to žádné fundamentální důvody z hlediska české ekonomiky,” uvedl Rusnok.

Bankovní rada ve čtvrtek jednomyslně rozhodla ponechat úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na dvou procentech.

Guvernér dále uvedl, že při debatě rady převážil názor, že není potřeba reagovat příliš aktivistickým způsobem na drobné výkyvy vývoje makroekonomických údajů, jak na ně upozorňuje nová prognóza.

„Součástí debaty bylo to, do jaké míry jsme jednoznačně přesvědčeni, co prognóza říká ve smyslu pozitivního vývoje z hlediska ekonomického růstu, a nakolik na druhé straně přikládat váhu těm protiinflačním tendencím, které na nás doléhají ze zahraničí. Nakonec jsme došli k závěru, že v tuto chvíli nevidíme potřebu sazby zvyšovat, k čemuž by nás prognóza do jisté míry naváděla,” uvedl guvernér.

Vývoj základní sazby ČNB. Na zjednodušené časové ose chybějí roky 2013 až 2016, kdy se sazba neměnila.

FOTO: Martin Havelka, Novinky

„Šanci na zvýšení sazeb už ČNB banka dávno promarnila. Nyní musí sebe a trh především připravit na změnu směru vývoje úrokových sazeb, a to směrem dolů,” soudí hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Připomněla, že ve středu se tímto směrem už vydal americký Fed, který snížil základní sazbu o čtvrt procentního bodu. „A ECB už brzy - v září - bude následovat. Za těchto okolností si lze jen těžko představit, že by ČNB šla proti větru a snažila se dohnat, co promeškala,” dodala.

Česká národní banka ve čtvrtek také v nové prognóze nepatrně zlepšila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 2,6 procenta a pro příští rok na 2,9 procenta. Výhled ČNB je o něco optimističtější než ten, který ve středu zveřejnilo ministerstvo financí. [celá zpráva]