Ivan Blažek, Právo

„Pokud nebude mít zvýšení průjezdní rychlosti negativní dopady, budeme ji zavádět po potřebných úpravách i ve všech dalších tunelech, které takovýto krok umožňují. Chceme se s jejich rychlostními limity přiblížit státům Evropské unie,“ dodal.

Není to zadarmo – jen rekonstrukce 390 metrů dlouhého Valíku, kterým řidiči profrčí za čtvrt minuty, vyjde na 150 milionů korun bez DPH. Práce tady začaly 21. června, provoz je svedený do jednoho z tubusů.

Více světla



Tuto sobotu a neděli bude tunel úplně uzavřen kvůli zkouškám nainstalovaných technologií, doprava bude převedena na silnici kolem Štěnovic. A pak začne úprava druhého tubusu. Vše završí další kolo testů, a to o víkendu 7. až 8. září. Den poté už by se Valíkem mělo jezdit stovkou.

„Ověřování dopadů zvýšení rychlosti bude trvat rok,“ doplnil Studecký.

Tunel skrz kopeček mezi Plzní a Štěnovicemi – ve válce se o trasu dálničního obchvatu západočeské metropole sváděly tuhé boje – funguje už téměř třináct let. „Stávající osvětlení tunelu je ve špatném stavu a musí se vyměnit,“ konstatoval mluvčí.

Vyšší rychlost znamená více světla. Lamp tedy přibude, nová bude i použitá technologie, ŘSD vsadí na LED technologie. „Bude použita také na vodicí a orientační osvětlení v tunelu a osvětlí i úseky před portály,“ vysvětlil Studecký, podle něhož by tato úprava měla přinést zrakovou pohodu řidičům i úspory správcům tunelu.

Výměnou osvětlení bude podmíněné i případné zvyšování rychlosti v dalších dálničních tunelech.

Pryč s ventilátory



Ke koloritu Valíku patřily obří proudové ventilátory, po rekonstrukci už je tady řidiči neuvidí.

„Zvýšením průjezdní rychlosti by se měl významně posílit pístový efekt, kdy se tunelové trouby odvětrávají díky projíždějícím vozidlům,“ poznamenal mluvčí s tím, že nic nebrání tomu vzduchotechniku doplnit, pokud provoz naroste do takové míry, že to bude třeba. „Nicméně tuto situaci lze u tunelu Valík předpokládat až kolem roku 2050,“ dodal.

Už nainstalované měření úsekové rychlosti doplní systém detekce přepravy nebezpečných látek, obměnu čeká vnitřní televizní okruh. „Důležitou částí opravy tunelu je výměna řídicí a vizualizační části technologického vybavení řídicího systému dopravy,“ doplnil Studecký.