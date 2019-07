ČTK

„Plán hospodářského výsledku na rok 2018 ve výši zisku 43,5 milionu korun nebyl splněn, již v průběhu 3. kvartálu roku 2018 byla očekávání na úrovni zisku do pěti milionů Kč. Neplnění plánu hospodářského výsledku bylo způsobeno zejména výpadkem marže z obchodní činnosti,” uvedla firma.

Vedení společnost ve zprávě konstatuje, že zásadně vzrostla výjezdová turistika, kde se tržby zvýšily o 35 procent, klíčovým produktem byly katalogové zájezdy. „V disciplíně příjezdové turistiky došlo k poklesu tržeb (11 procent),” dodává společnost v dokumentu. Firma chce pokračovat v opatřeních, aby se propad zastavil.

Společnosti se zhoršily prodeje podnikatelského cestování a u prodeje dopravních cenin meziročně klesly tržby o devět procent, což Čedok přičítá tomu, že si firmy zajišťují služby cestovního ruchu pomocí on-line systémů.

Větší zájem o dražší hotely



Letos firma očekává, že bude mít zisk před zdaněním 29 milionů korun a tržby 3,23 miliardy korun. Podle zprávy by se letos měla rozrůst o dvě pobočky, mělo by jich tak být 38 s 259 zaměstnanci.

Jak loni řekl ředitel Čedoku Jan Koláčný, největší zájem byl loni o letecké pobytové zájezdy do Řecka a Turecka, následované zájezdy do Španělska a Bulharska. „Meziročně se také zvýšil zájem klientů Čedoku o zájezdy do kvalitnějších hotelů s vyšší úrovní služeb, což je do značné míry odrazem skutečnosti, že se stoupající hladinou příjmů v ČR roste i náročnost českých turistů,” dodal.

Cestovní kancelář se předloni po třech ztrátových letech vrátila k zisku. Nejstarší českou CK koupila v roce 2016 polská cestovní kancelář Itaka. Čedok poté prošel řadou změn, změnou struktury produktů či změnou organizační struktury.

Mezi další velké cestovní kanceláře v ČR patří například Exim Tours, která loni prodala v Česku zájezdy za téměř šest miliard korun, meziročně o 25 procent více. Dohromady na českém a slovenském trhu v roce 2018 činily prodeje Exim Tours 7,01 miliardy korun, sdělil v červnu obchodní ředitel firmy Petr Kostka. Loňský rok hodnotil jako rekordní.