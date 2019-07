Martin Procházka, Právo

Opatření se týká ingotů z nerezové oceli a za tepla válcovaných plechů z tohoto materiálu. České firmy, které Právo oslovilo, se shodují, že se jich tento krok čínské strany nedotkne.

Rozhodnutí je výsledkem vyšetřování z července loňského roku na základě stížnosti státní společnosti Shanxi Taigang Stainless Steel. Vyšetřovatelé podle ministerstva nyní dospěli k závěru, že k dumpingu u prověřovaných výrobků došlo a že dumping způsobil čínskému průmyslu podstatné škody.

Třinec do země středu nevyváží



Oba zmíněné produkty se využívají hlavně jako surovina k výrobě za studena válcovaných výrobků, ale používají se také v lodním stavitelství, železnici, energetice a dalších odvětvích.

Podle listu South China Morning Post budou cly nejvíce zasaženy dovozy z Jižní Korey, a to 103,1 procenta s výjimkou firmy Posco, která bude platit clo ve výši 23,1 procenta. Členské státy Evropské unie čeká clo ve výši 43 procent a japonské výrobce 29 procent, s výjimkou Nippon Yankin Kogyo, která bude platit clo 18,1 procenta. Dovozy z Indonésie budou podle listu zatíženy sazbou 20,2 procenta.

Velcí čeští producenti do Číny buď nevyvážejí nebo neprodukují nerezovou ocel. „Třinecké železárny vyrábějí převážně jiné typy oceli, nerezové v minimálním objemu. Do Číny nevyvážíme vůbec. Zavedení antidumpingového cla tak nebude mít žádný dopad na naši výrobu,“ řekla Právu tisková mluvčí firem ve skupině Třinecké železárny – Moravia Steel Petra Macková Jurásková.

Podobně reagovala i mluvčí huti Liberty Steel Ostrava (dříve ArcelorMittal) Barbora Černá Dvořáková. „Cla se týkají nerezové oceli, takže nás to nijak neovlivní,“ řekla Právu.

„Vzhledem k tomu, že nerezové oceli se z České republiky do Číny vyváží jen nepatrné množství, neočekáváme negativní dopady na české podniky,“ sdělila Právu mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová.

I podle statutárního ředitele Ocelářské unie ČR Daniela Urbana bude přímý dopad nového čínského opatření na české firmy limitovaný.

Obchodní válka



„Obecně je to další bitka v obchodní válce, kterou před časem zahájil americký prezident Donald Trump. Ovšem co se týče Indonésie, tamní vláda si dala za cíl udělat ze země globálního šampióna v nerezu a tuto výrobu dotuje. Exporty z Indonésie se v posledních letech výrazně zvýšily. Tady hrozí, že čím více budou omezeny indonéské exporty do Číny, tím více jich může směřovat do Evropské unie,“ řekl Právu Urban.

Podle Filipové by mohlo jít o další krok k uzavření čínského trhu. „Přijímáme to s jistými obavami, zda nedochází k prohloubení trendu uzavírání čínského trhu pro evropské vývozce. Přestože plně respektujeme právo jakéhokoli člena WTO na uložení přiměřených opatření v případě, kdy jsou prokázány nekalé obchodní praktiky vývozce, nepokládáme za šťastné, aby antidumpingová cla byla používána extenzivně a aby sloužila k faktickému znemožnění přístupu na trh,“ uvedla.

Pro narovnání tržních podmínek je podle ní nezbytné zejména upustit od nedovoleného subvencování a vytváření nadbytečných výrobních kapacit v ocelářství, na kterých se v globálním měřítku podílí nejvíc právě Čína.

Čína je největším světovým výrobcem nerezové oceli. V roce 2018 objem její produkce stoupl o 2,4 procenta a dosáhl 26,71 milionu tun. Dovoz výrobků z nerezové oceli země loni zvýšila o 53,7 procenta na 1,85 milionu tun, upozornila agentura Reuters.