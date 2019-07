rei, bož, Novinky, Právo

Zastavila se proto i výstavba železniční trati z Keni do Ugandy, jež měla být vlajkovou lodí čínských investic ve východní Africe, napsala agentura Bloomberg. Koleje končí v ospalé vísce sto kilometrů západně od hlavního města Nairobi. Takřka pět miliard dolarů (114 miliard korun) potřebných k dokončení, se Peking zdráhá uvolnit.

Čínská státní média opakovaně dávala trať za příkladný projekt v rámci novodobé Hedvábné stezky (iniciativa Jeden pás, jedna cesta) prezidenta Si Ťin-pchinga, než zesílily obavy z neudržitelného zadlužení účastnických zemí a Si v dubnu ohlásil obezřetnější postup.

Bloomberg upozornil, že se to projevilo na řadě míst. Pozastavena byla výstavba železnice v Kazachstánu v důsledku krachu tamní banky, která čínské fondy spravovala, a peníze chybějí i na solární projekt v Zimbabwe.

Koleje z Keni do Ugandy leží jen na polovičním, 470 kilometrů dlouhém úseku z Mombasy do Keni. Vlaky už po ní jezdí (provozuje je čínská společnost), ale se ztrátou. A tak se nabízí otázka, zda Keňa s Ugandou nebudou muset obnovit provoz na století staré úzkokolejné trati z britské éry, když chtějí posilovat vzájemný obchod.

Slíbený investiční boom v Česku se nekoná



V České republice čínské investice propaguje především prezident Miloš Zeman. Slíbený čínský investiční boom však ani v Česku stále nepřichází.

„Jestliže jsem odhadoval, že objem čínských investic v tomto roce bude 45 miliard korun, hluboce jsem se zmýlil, je to jenom na tento rok 95 miliard korun,” nechal se slyšet Zeman v roce 2016. Čínské investice ale toho roku nakonec dosáhly historického maxima pouhých 12,5 miliardy, než se v následujícím roce opět propadly na pouhých 5,8 miliardy korun.

Srovnání výše zahraničních investic do Česka

V roce 2014 byl podle České národní banky (ČNB) příliv téměř nulový, o rok později činily přímé čínské investice v tuzemsku 6,8 miliardy korun.

Zeman také sliboval, že by do roku 2020 měly dosáhnout výše 200 miliard korun. Celkový stav investic z Číny do Česka na konci roku 2017 činil odhadem teprve 22,8 miliardy.

Toto číslo je ještě o 2,3 miliardy nižší než současný stav investic uváděný ČNB. Je to proto, že v letech před 2014 byl příliv čínských investic záporný vlivem některých finančních transakcí. Pro loňský rok ještě údaje nejsou k dispozici.

V posledních letech na sebe strhla pozornost zejména čínská společnost CEFC nákupy Pivovarů Lobkowicz Group nebo fotbalové Slavie Praha a jejího stadionu v pražském Edenu.

Poté, co se CEFC dostala do finančních problémů, začala její aktiva nejen v České republice přebírat čínská státní investiční společnost CITIC Group.