Tomáš Volf, Novinky

Nepůjde o klasický primární úpis akcií (IPO), ale 49procentní podíl ve Virgin Galactic by měl za 800 milionů dolarů (18,2 miliardy korun) koupit fond Social Capital and Hedosophia (SPAC). Jeho akcie se již nyní obchodují na burze v New Yorku, později by tak investoři mohli nakoupit akcie sloučených firem.

Hodnota budoucí firmy by mohla být až 1,5 miliardy dolarů (34 miliard korun). O investici SPAC nejdříve informoval ekonomický deník Wall Street Journal.

Richard Branson

FOTO: Profimedia.cz

Bransonova firma soutěží s konkurencí Blue Origin. Za tou stojí zakladatel Amazonu a nejbohatší muž světa Jeff Bezos. Také Blue Origin sází na vesmírnou turistiku, Bezos sní dokonce i o velkých vesmírných koloniích.

Branson založil Virgin Galactic v roce 2004. Jeho ambiciózní plány ale nabraly zpoždění a narazily na potíže. Největším byl pád stroje SpaceShipTwo při testovacím letu v roce 2014, při kterém zemřel jeden z pilotů a druhý byl vážně zraněn.

Letos v únoru raketoplán Virgin Galactic dopravil první pasažérku do vzdálenosti 89,9 kilometrů od Země a překonal výšku, kterou americká vláda považuje za hranici vesmíru. „Veliký pokrok u testovacích letů znamená, že jsme na cestě k zahájení komerčních letů,“ uvedl Branson v úterním prohlášení.