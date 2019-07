ivi, bab, Novinky, Právo

Půjčky bude poskytovat státní fond rozvoje bydlení, který potvrdil, že po narození dítěte odpustí mladým rodinám 2000 eur (51 tisíc korun) z dlužné částky. Toto pravidlo platí maximálně do počtu tří dětí. Letos má fond na tento účel k dispozici sedm milionů eur (178 milionů korun), v příštím roce to bude 15 milionů eur (382 milionů korun).

O půjčku musí novomanželé požádat nejpozději rok po uzavření sňatku. Jejich společný příjem nesmí přesáhnout 1592 eur (40 500 korun). Prvních 15 tisíc eur (383 tisíc korun) půjčí stát na jednoprocentní úrok a zbytek částky bude úročit dvěma procenty.

Fond poskytuje novomanželům půjčku ve výši 30 až 75 tisíc eur (764 tisíc až 1,9 milionu korun). „Novomanželská půjčka může v případě menších bytů a na venkově posloužit jako hlavní úvěr při zabezpečení bydlení. V případě dražších bytů v krajských městech bude tato půjčka levnějším řešením dofinancování než spotřební úvěr,“ uvedl finanční analytik Marián Búlik.

Novomanželské půjčky za socialismu

Novomanželské půjčky byly v socialistickém Československu velmi populární, stát se jejich poskytováním snažil podporovat mladé rodiny již od konce 40. let minulého století.

Podmínky pro jejich poskytnutí se pochopitelně v průběhu let měnily. Největší rozmach pak zažily v 70. letech, kdy na ně dosáhla naprostá většina mladých párů. Stát jim na pořízení bydlení (úroková sazba ve výši jedno procento ročně) či vybavení domácností (2,5 procenta ročně) půjčil až 30 tisíc korun se splatností deset let.

Velkým benefitem pak bylo snížení dlužné částky o dva tisíce korun a prodloužení splatnosti o rok při narození prvního dítěte. S každým dalším narozeným dítětem se z dlužné částky odečetly čtyři tisíce korun. V roce 1987 došlo k navýšení maximální výše novomanželské půjčky na 50 tisíc korun, splatnost se prodloužila na 15 let.

Zvýhodněné půjčky pro mladé fungují i v Česku

Klasické novomanželské půjčky tak, jak je Češi znali z období socialismu, nyní v Česku poskytovány nejsou. Nicméně stát se mladé páry snaží podporovat prostřednictvím výhodných půjček určených na pořízení bydlení. Požádat o ně mohou páry, které žijí v manželství či registrovaném partnerství. V tomto případě není podmínkou, aby spolu vychovávali dítě. Pokud pár není sezdaný, ani nežije v registrovaném partnerství, je podmínkou pro přidělení půjčky trvalá péče o dítě do 15 let věku. Zároveň alespoň jeden z dvojice žadatelů musí být ke dni podání žádosti mladší 36 let.

Pokud jde o modernizaci bytu, lze získat maximálně 300 tisíc korun, v případě koupě bytu až 1,2 milionu korun, a pokud se jedná o stavbu či koupi rodinného domu, je stanovena maximální výše úvěru na dva miliony korun. Doba splatnosti úvěru je 20 let, výjimečně 25 let. Úroková sazba státní půjčky je stanovena na jedno procento. Bonusem je odečet 30 tisíc korun z jistiny za každé narozené nebo osvojené dítě v průběhu trvání úvěru. Zájem o tyto půjčky ale není velký, ročně o ně žádají stovky lidí.