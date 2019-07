Od roku 2022 do Chorvatska s eurem? Záhřeb učinil první krok pro vstup do eurozóny

Chorvatsko do konce týdne předloží formální žádost o vstup do takzvaného mechanismu směnných kurzů ERM II. Jde o krok, který musí předcházet k přistoupení ke společné evropské měně. Ve středu to oznámil chorvatský ministr financí Zdravko Marić. Vláda doufá, že bude moci do mechanismu vstoupit příští rok. Eurem by se pak v zemi mohlo platit nejdříve od roku 2022.