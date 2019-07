tov, Novinky

Čechy „trumfli“ pouze Lucemburčané, kteří za neřesti utratili devět procent své celkové spotřeby, a také Maďaři s 8,3 procenty.

Nejméně neřestní jsou naopak podle evropských statistiků Nizozemci a Němci (v obou případech 3,2 procenta), následují Rakušané s 3,3 procenty.

„Údaje je třeba brát s jistou rezervou, neboť se v nich zrcadlí třeba i odlišná cenová, a tedy i daňová hladina konkrétních položek spotřeby v jednotlivých zemích EU či stupeň celkové ekonomické rozvinutosti,” upozornil ekonom ze společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda.

Rozdíl proti Slovákům



Dodal, že obecně za neřesti utrácí více takzvané nové země EU, které ovšem i za běžné potraviny a nápoje utrácí větší podíl svých celkových výdajů než staré země EU. Například Slováci ale utrácí ze neřesti výrazně méně než Češi, pouze 5,1 procenta svých celkových spotřebitelských výdajů.

V pořadí podle výdajů za jednotlivé neřesti vévodí EU v oblasti útrat za prostituci Maďaři, kteří za ni dají 0,9 procenta svých spotřebitelských výdajů. Pro srovnání, Češi pouze 0,2 procenta. Za drogy pak nejvyšší výdaje vykazují Italové (1,5 procenta) a Irové (jedno procento). Češi dají za drogy 0,4 procenta svých celkových spotřebitelských výdajů.

Vyšší daně na obzoru



Za tabák ovšem Češi utrácí 4,3 procenta svých celkových spotřebitelských výdajů. V tom je v EU předčí pouze Lucemburčané s 5,6 procenta.

Za alkohol pak utrácí nejvíce Estonci (5,2 procenta), následují Lotyši (4,9), Litevci (4,0) a Poláci (3,5). Češi jsou s podílem výdajů za alkohol „až“ pátí s podílem 3,3 procenta. „Zde ovšem roli hraje pověstně levné české pivo, jehož láce je ještě zřetelnější ve vztahu ke kupní síle Čechů,” komentoval to ekonom Kovanda.

Vláda v květnu schválila zvýšení spotřební daně z lihu, cigaret a tabáku, včetně zahřívaného zhruba o deset procent. Pokud návrh projde, musí zákazníci počítat od příštího roku se zdražením těchto výrobků.

Kabinet to zdůvodnil právě snahou o boj proti neřestem, analytici ovšem upozorňují, že se tak snaží i sehnat dodatečné příjmy do státního rozpočtu. Stát letos hospodaří výrazně hůř než minulá léta a podle odhadů by ke konci letošního roku rozpočet mohl skončit ve schodku kolem 40 miliard.