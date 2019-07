Miroslav Homola, Právo

„Poté, co jsme vjeli do ozimých ječmenů, ukázalo se, že v porostech jsou pole doslova prošpikována norami přemnožených hrabošů. To je také jeden z důvodů, proč nakonec místo očekávaných pěti tun budeme odhadem sklízet o tunu z hektaru méně. Pokud by měl takový trend pokračovat i v příštích letech, tak nám hlodavci obilí sežerou před očima,“ řekl předseda družstva Antonín Osička.

Jak doplnil, z rozlohy 450 hektarů v lokalitě pod Pálavou zatím posekali asi 70 hektarů. Další sklizeň zarazily pondělní bouřka a přívalový liják. „Kvůli tomu zhruba devadesát procent porostů leží, takže až do nich po pár dnech vjedeme znovu, bude sklizeň mnohem pomalejší, sekat se bude muset opatrně a hrozit mohou i plísně,“ dodal Osička.

V družstvu hospodařícím na výměře 1140 hektarů s významnou živočišnou výrobou pracuje přes 60 lidí.

„V boji proti hlodavcům může významně pomoci budování podsedávek, tedy jakýchsi pozorovatelen ve tvaru T pro káňata a poštolky, které patří k největším lovcům. O přemnožení hrabošů, jež výrazně podpořilo počasí, svědčí i fakt, že právě tito dravci, kteří právě v současné době vyvádějí mladé, mají více vajec než obvykle,“ říká uznávaný odborník a sokolník Bohumil Straka.

„Velkým regulátorem jsou i lišky a kuny, které rovněž hlodavce ve velkém hubí. Bohužel tyto predátory považujeme za škodnou a to se nám tímto způsobem vrací,“ dodal Straka. V boji s přemnoženými hraboši či s myší populací tak mnoho lidí sáhne po nejrůznějších jedovatých granulích, které se sypou do nor.