Aeroflot zrušil většinu letů mezi Prahou a Moskvou

Na letecké lince mezi Prahou a Moskvou jsou v úterý zrušeny tři zpáteční lety Aeroflotu a odlet hodinu po půlnoci do Moskvy, uvedl mluvčí letiště Roman Pacvoň. Ruská letecká společnost Aeroflot spolu s Ural Airlines oznámila, že zastavila některé lety na linkách do Prahy kvůli rozhodnutí českých úřadů zrušit jim povolení k letům do Česka. Podle Pacvoně by ale linka Ural Airlines do Jekatěrinburgu měla dopoledne odletět.