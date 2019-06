Americký prezident Donald Trump postrádá morální zásady, Evropa by měla zůstat Evropanům, a pokud bude nástupkyní dalajlamy žena, měla by být atraktivní. Odvážná až šokující slova pronesl dalajlama v obsáhlém rozhovoru, který poskytl zpravodajskému... Celý článek Evropa by měla zůstat Evropanům, zopakoval dalajlama»