tov, bož, Novinky

S nabídkou využití DCC se mohou běžně setkat jak zahraniční turisté v Česku, tak čeští občané v zahraničí.

Takzvaná dynamická konverze spočívá v okamžitém převodu účtované částky na měnu, ve které je veden bankovní účet klienta. DCC tak nabízí úhradu transakce přímo v českých korunách, nikoliv v měně dané země.

Nevýhodná jistota



„Ačkoli se služba jeví na první pohled výhodně, neboť zákazník ihned ví, kolik po přepočtu zaplatí, směnný kurz je ve většině případů méně výhodný než následná konverze provedená bankou klienta,” uvedl Žurovec.

Kurz převodu měny totiž určuje společnost, která daný platební terminál nebo bankomat provozuje. V případě platby nebo výběru z bankomatu v zahraničí je tak z pohledu zákazníka ve valné většině případů lepší nechat si transakci vyúčtovat v místní měně a využití terminálem nabízené služby DCC odmítnout.

„Pokud se na platebním terminálu či v bankomatu zobrazí nabídka služby DCC, je zpravidla výhodnější odmítnout a pokračovat bez směny, tj. platit v místní měně,” dodal mluvčí.

Ministerstvo k varování přidalo ilustrační obrázek, který znázorňuje obrazovku bankomatu. Je však v češtině, což je však u zahraničních zařízení krajně neobvyklé.

Pro klienty je většinou výhodnější pokračovat beze směny, radí ministerstvo.

FOTO: MF

„V jakém jazyce bude služba DCC nabízena vždy záleží na provozovateli bankomatu. V anglické verzi by byla v případě platby v Chorvastku ve většině případů správná volba na platebním terminálu zvolit 'Pay in HRK', v případě bankomatu: 'Continue without conversion',” uvedla na dotaz Novinek Nikola Rusínová z ministerstva financí.

Víc informací až příští rok



Bez využití služby DCC se částka přepočte za jeden až tři dny aktuálním kurzem banky. Člověk kurz zjistí až následně na výpisu z účtu nebo internetovém bankovnictví. Tato „nejistá” varianta ale bývá obvykle výrazně výhodnější, jak upozornili již dříve i někteří ekonomičtí analytici.

Podle testu německé spotřebitelské organizace Stiftung Warentest z roku 2016 býva rozdíl při výběru z bankomatu v průměru 12 procent.

Na problém zareagovala Evropská unie (EU), která v březnu přijala nové evropské nařízení. Od dubna 2020 tak budou bankomaty muset zákazníkovi ukázat nejen kurz, kterým je prováděn přepočet, ale i odchylku od středového kurzu Evropské centrální banky a některé další informace. To má posílit informovanost zákazníka a zvýšit transparentnost celé transakce.

Do účinnosti nařízení ministerstvo nabádá k vyšší opatrnosti při výběru z bankomatu. Používání karty v zahraničí se ale jinak podle resortu není třeba obávat.