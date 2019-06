Novinky, ČTK

Americká centrální banka (Fed) ve středu signalizovala, že by v brzké době mohla snížit úrokové sazby. Po skončení zasedání měnového výboru uvedla, že bude postupovat tak, aby udržela hospodářský růst. Zároveň ze svého prohlášení vypustila formulaci, že bude při úpravě úrokových sazeb „trpělivá“.

„Zlato těží z rostoucí obavy trhu ze znehodnocování dolaru i z toho, že dolar není nyní vůči němu tak atraktivní investicí,“ řekl ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Dalším faktorem je podle něj napětí mezi USA a Íránem.

„Blízkovýchodní region je ekonomicky důležitý pro celý svět i z důvodu těžby ropy a zemního plynu, která by také byla případným vojenským střetem USA a Íránu ohrožena. I to by pomohlo zlatu k dalšímu cenovému růstu,“ dodal.

Zlato, které je považováno za bezpečnou investici v období nejistoty, těží i z růstu napětí na Blízkém východě po sestřelení amerického bezpilotního stroje íránskými revolučními gardami. Podle Teheránu byl dron sestřelen nad íránským územím, americká armáda ale tvrdí, že se incident stal v mezinárodním vzdušném prostoru.

Iran made a very big mistake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2019

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek označil krok Íránu za velkou chybu. Podle listu The New York Times se Spojené státy chystaly v noci na dnešek v odplatě za sestřelení dronu zasáhnout několik cílů v Íránu. Vojenský úder podle zdrojů listu schválil prezident Trump, ale sám jej na poslední chvíli odvolal. Cena zlata reagovala poklesem na 1384 dolarů, poté ale znovu mírně zdražovalo k 1390 dolarům za trojskou unci.