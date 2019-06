Draghiho slova jsou jedním z nejvýraznějších obratů v měnové politice za osm let, co stojí v čele ECB, upozornila agentura Reuters. Euro po Draghiho slovech vůči dolaru oslabilo o čtvrt procenta.

Centrální banka se čtyři roky snaží oživit ekonomiku eurozóny mimořádnými stimulačními opatřeními, která pomalu začínala přinášet ovoce.

ECB také začala připravovat trhy na to, že zahájí zpřísňování měnové politiky, když mluvila o její normalizaci. Tyto plány ale během krátké doby vykolejila obchodní válka.

„Pokud nenastane zlepšení, například bude-li ohrožen udržitelný návrat inflace k našemu cíli, bude zapotřebí další stimulace,” prohlásil Draghi.

Dodal, že ECB zváží své možnosti v příštích týdnech. Nejbližší zasedání měnového výboru ECB se koná 25. července.

Centrální banka loni v prosinci ukončila program nákupů dluhopisů, jehož prostřednictvím pumpovala do ekonomiky nově natištěné peníze. Nadále však hospodářský růst a inflaci v eurozóně podporuje rekordně nízkými úrokovými sazbami.

Draghimu zbývají do konce funkčního období čtyři měsíce. V roce 2012 slíbil, že udělá cokoliv bude potřeba, aby zachránil euro. Je také označován za člověka, jemuž se podařilo udržet eurozónu pohromadě i v těžším období dluhové krize.

Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately dropped the Euro against the Dollar, making it unfairly easier for them to compete against the USA. They have been getting away with this for years, along with China and others.